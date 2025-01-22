Ціна AITaxBot (AITAX)
Поточна ціна AITaxBot (AITAX) сьогодні становить 0.00366586 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AITAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AITaxBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD
- зміна ціни AITaxBot протягом дня — +7.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AITaxBot до USD становила $ +0.00026325.
За останні 30 днів зміна ціни AITaxBot до USD становила $ -0.0022813006.
За останні 60 днів зміна ціни AITaxBot до USD становила $ +0.0030427756.
За останні 90 днів зміна ціни AITaxBot до USD становила $ +0.0018950737076865272.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026325
|+7.74%
|30 днів
|$ -0.0022813006
|-62.23%
|60 днів
|$ +0.0030427756
|+83.00%
|90 днів
|$ +0.0018950737076865272
|+107.02%
Останній аналіз цін AITaxBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+7.74%
-19.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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