Ціна AITA (AITA)
Поточна ціна AITA (AITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AITA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.90K USD
- зміна ціни AITA протягом дня — -8.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AITA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AITA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AITA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AITA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.04%
|30 днів
|$ 0
|+1,014.10%
|60 днів
|$ 0
|-2.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AITA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-8.04%
-3.89%
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