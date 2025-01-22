Ціна AISwap (AISWAP)
Поточна ціна AISwap (AISWAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AISWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AISwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD
- зміна ціни AISwap протягом дня — +7.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AISwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AISwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AISwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AISwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.57%
|30 днів
|$ 0
|-52.20%
|60 днів
|$ 0
|-38.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AISwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+7.57%
-22.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Welcome to AISwap – Your Gateway to Seamless Multi-Chain Token Swapping and Limitless Possibilities. Experience the Future of Finance as We Redefine How You Trade, Connect, and Thrive Across Binance Smart Chain, Ethereum, and Polygon. Unleash Your Potential with AISwap: Where Innovation, Accessibility, and Community Converge, Guiding You Towards a New Era of Crypto Exploration and Empowerment. Who Are We? AISwap heralds a transformative evolution in the realm of digital asset exchange through the introduction of its multi-chain token swapping platform. Designed with meticulous precision, AISwap caters to a diverse community of users spanning three major blockchain networks: Binance Smart Chain, Ethereum, and Polygon. This innovative platform seamlessly empowers individuals to transcend traditional boundaries by effortlessly engaging in token swaps within the confines of each distinct chain ecosystem. In doing so, AISwap offers an unprecedented realm of convenience, enabling users to embrace the benefits of diversification while embracing the swiftness of rapid trades, thus redefining the very essence of the modern trading experience. What makes your project unique? Multi-Chain Accessibility: AISwap facilitates token swaps within Binance Smart Chain, Ethereum, and Polygon, granting users the ability to trade assets efficiently without the need for cross-chain functionality. AISwap's architecture ensures quick and responsive token swaps, enabling users to execute transactions promptly and seize trading opportunities on all three supported chains. AISwap's user interface is designed with simplicity in mind, providing an intuitive experience for both novice and experienced traders to seamlessly swap tokens on their preferred blockchain network. History of your project. AISwap is listed on MEXC Global Exchange What’s next for your project? Platform Development Multi-Chain Integration User Onboarding and Adoption Marketing Campaigns Educational Resources Partnerships with Other DeFi Projects and much more What can your token be used for? Our token serves as a valuable utility within the AISWAP ecosystem, supporting its various functions and enhancing the overall experience for our users.
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