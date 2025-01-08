Сьогоднішня ціна AISociety (AIS)

Поточна ціна AISociety (AIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56K USD. Ціна AIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AISociety:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.41K USD

- зміна ціни AISociety протягом дня — -23.89%

- циркуляційна пропозиція – 109.01M USD

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