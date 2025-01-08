Ціна AISociety (AIS)
Поточна ціна AISociety (AIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56K USD. Ціна AIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AISociety:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.41K USD
- зміна ціни AISociety протягом дня — -23.89%
- циркуляційна пропозиція – 109.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AISociety до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AISociety до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AISociety до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AISociety до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.89%
|30 днів
|$ 0
|-22.50%
|60 днів
|$ 0
|-35.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AISociety: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.25%
-23.89%
+19.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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