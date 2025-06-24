Сьогоднішня ціна AISM FAITH TOKEN (AISM)

Поточна ціна AISM FAITH TOKEN (AISM) сьогодні становить 0,00230504 USD з ринковою капіталізацією $ 2,30M USD. Ціна AISM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AISM FAITH TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AISM FAITH TOKEN протягом дня — -0,34%

- циркуляційна пропозиція – 999,95M USD

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