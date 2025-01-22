Ціна AISignal (AISIG)
Поточна ціна AISignal (AISIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AISIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AISignal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.70K USD
- зміна ціни AISignal протягом дня — +16.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AISignal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AISignal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AISignal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AISignal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.07%
|30 днів
|$ 0
|-0.12%
|60 днів
|$ 0
|+44.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AISignal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+16.07%
+0.57%
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