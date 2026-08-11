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Поточна ціна AISI SPACE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AISI становить 33 998 USD. Відстежуйте оновлення цін AISI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AISI SPACE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AISI становить 33 998 USD. Відстежуйте оновлення цін AISI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AISI

Інформація про ціну AISI

Що таке AISI

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Ціна AISI SPACE (AISI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AISI до USD:

$0,0000345
$0,0000345$0,0000345
+3,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AISI SPACE (AISI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:41:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AISI SPACE

Поточна ціна AISI SPACE (AISI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AISI до USD становить $ 0 за AISI.

AISI SPACE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 998, з циркуляційною пропозицією у 999,93M AISI. Протягом останніх 24 годин AISI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00141572, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AISI змінився на +0,06% за останню годину та на -9,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AISI SPACE (AISI)

$ 34,00K
$ 34,00K$ 34,00K

--
----

$ 34,00K
$ 34,00K$ 34,00K

999,93M
999,93M 999,93M

999 934 819,001553
999 934 819,001553 999 934 819,001553

Поточна ринкова капіталізація AISI SPACE — $ 34,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AISI — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934819.001553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,00K.

Історія ціни AISI SPACE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00141572
$ 0,00141572$ 0,00141572

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

+1,59%

-9,15%

-9,15%

Історія ціни AISI SPACE (AISI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AISI SPACE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AISI SPACE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AISI SPACE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AISI SPACE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,59%
30 днів$ 0-56,77%
60 днів$ 0-84,58%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни AISI SPACE

Прогноз ціни AISI SPACE (AISI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AISI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AISI SPACE (AISI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AISI SPACE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AISI SPACE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AISI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AISI SPACE.

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Ресурс AISI SPACE (AISI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про AISI SPACE

Яка зараз ціна AISI SPACE?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі 1.59% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на AISI?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг AISI SPACE?

З ринковою капіталізацією ₴1498341.22569436480000 AISI SPACE займає #7680 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

AISI зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є AISI сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на AISI SPACE?

До таких факторів належать обігове надходження (999934819.001553 токенів), тенденції прийняття у Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про AISI SPACE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:41:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AISI SPACE (AISI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00921$0,00921

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DAPPOS

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$0,53935
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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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