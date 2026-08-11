Сьогоднішня ціна AISI SPACE

Поточна ціна AISI SPACE (AISI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AISI до USD становить $ 0 за AISI.

AISI SPACE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 998, з циркуляційною пропозицією у 999,93M AISI. Протягом останніх 24 годин AISI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00141572, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AISI змінився на +0,06% за останню годину та на -9,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AISI SPACE (AISI)

Ринкова капіталізація $ 34,00K$ 34,00K $ 34,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,00K$ 34,00K $ 34,00K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 934 819,001553 999 934 819,001553 999 934 819,001553

Поточна ринкова капіталізація AISI SPACE — $ 34,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AISI — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934819.001553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,00K.