Сьогоднішня ціна AiShiba

Поточна ціна AiShiba (SHIBAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBAI до USD становить $ 0 за SHIBAI.

AiShiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 355, з циркуляційною пропозицією у 210 000,00T SHIBAI. Протягом останніх 24 годин SHIBAI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBAI змінився на -- за останню годину та на +1,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AiShiba (SHIBAI)

Ринкова капіталізація $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Циркуляційне постачання 210 000,00T 210 000,00T 210 000,00T Загальна пропозиція 2,1e+17 2,1e+17 2,1e+17

Поточна ринкова капіталізація AiShiba — $ 24,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBAI — 210 000,00T, зі загальною пропозицією 2.1e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,36K.