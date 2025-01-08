Сьогоднішня ціна AISCII (AISCII)

Поточна ціна AISCII (AISCII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.68K USD. Ціна AISCII до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AISCII:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06K USD

- зміна ціни AISCII протягом дня — -8.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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