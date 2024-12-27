Сьогоднішня ціна Airtok (AIRTOK)

Поточна ціна Airtok (AIRTOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42K USD. Ціна AIRTOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Airtok:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.86 USD

- зміна ціни Airtok протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 994.46M USD

Отримуйте оновлення цін AIRTOK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AIRTOK.