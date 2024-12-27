Ціна Airtok (AIRTOK)
Поточна ціна Airtok (AIRTOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42K USD. Ціна AIRTOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Airtok:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.86 USD
- зміна ціни Airtok протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 994.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Airtok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Airtok до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Airtok до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Airtok до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-97.47%
|60 днів
|$ 0
|-97.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Airtok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Airtok is an AI Marketing ecosystem for crypto projects, offering a suite of tools that crypto developers can utilise directly from our Telegram bot. AirtokBot takes advantage of existing built for purpose AI models and crafting them into useful tools for crypto project admins. Where does the name come from? With our core product suite being an AI Marketing Tool and wanting to offer reflections rewards to holders in the token we took a simple approach and derived the name from AI Reflections TOKen to get AIRTOK.
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