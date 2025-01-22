Ціна AirTnT (AIRTNT)
Поточна ціна AirTnT (AIRTNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIRTNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AirTnT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.79K USD
- зміна ціни AirTnT протягом дня — +9.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AirTnT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AirTnT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AirTnT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AirTnT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.20%
|30 днів
|$ 0
|-11.06%
|60 днів
|$ 0
|-29.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AirTnT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+9.20%
-9.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AirTnT changes the future of travel by creating a new revolution in travel data sharing and connecting individual providers as well as service organizations providing travel products to the community. AirTnT aims to bring the dynamism of life and the pinnacle of entertainment around a unique travel experience.AirTnT pushes the limits of cryptocurrency and DeFi space in travel. Through it, users will be able to travel to great attractions from comfort.
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