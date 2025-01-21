Ціна Airpuff (APUFF)
Поточна ціна Airpuff (APUFF) сьогодні становить 0.00416755 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Airpuff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.95K USD
- зміна ціни Airpuff протягом дня — -11.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Airpuff до USD становила $ -0.000521943261012984.
За останні 30 днів зміна ціни Airpuff до USD становила $ +0.0003658754.
За останні 60 днів зміна ціни Airpuff до USD становила $ -0.0005072075.
За останні 90 днів зміна ціни Airpuff до USD становила $ +0.0001967868568457975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000521943261012984
|-11.13%
|30 днів
|$ +0.0003658754
|+8.78%
|60 днів
|$ -0.0005072075
|-12.17%
|90 днів
|$ +0.0001967868568457975
|+4.96%
Останній аналіз цін Airpuff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-11.13%
+4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AirPuff is the first AI-driven AirdropFi Project that enables users to perform leverage farming up to 15x leverage on their airdrops in different sectors and optimizes the potential return of airdrop by leveraging AI-driven approach.
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