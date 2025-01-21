Сьогоднішня ціна Airpuff (APUFF)

Поточна ціна Airpuff (APUFF) сьогодні становить 0.00416755 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Airpuff:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.95K USD

- зміна ціни Airpuff протягом дня — -11.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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