Ціна AirNFT (AIRT)
Поточна ціна AirNFT (AIRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AirNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.25 USD
- зміна ціни AirNFT протягом дня — -1.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AirNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AirNFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AirNFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AirNFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.02%
|30 днів
|$ 0
|-13.10%
|60 днів
|$ 0
|-14.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AirNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.02%
-9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Airnfts is the NFT marketplace built on Binance Smart Chain focusing highly on user experience and ease of use to Create, Buy, Sell and use NFTs.
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