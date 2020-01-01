Токеноміка Airina Bolgur (BOLGUR) Дізнайтеся ключову інформацію про Airina Bolgur (BOLGUR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Airina Bolgur (BOLGUR) It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Офіційний вебсайт: https://bolgur.ai/ Купити BOLGUR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Airina Bolgur (BOLGUR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Airina Bolgur (BOLGUR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,50K $ 3,50K $ 3,50K Загальна пропозиція: $ 992,40M $ 992,40M $ 992,40M Циркуляційна пропозиція: $ 586,72M $ 586,72M $ 586,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,92K $ 5,92K $ 5,92K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Airina Bolgur (BOLGUR)

Токеноміка Airina Bolgur (BOLGUR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Airina Bolgur (BOLGUR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOLGUR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOLGUR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOLGUR, досліджуйте ціну токена BOLGUR в реальному часі!

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