Сьогоднішня ціна Airina Bolgur (BOLGUR)

Поточна ціна Airina Bolgur (BOLGUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.42K USD. Ціна BOLGUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Airina Bolgur:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 549.70 USD

- зміна ціни Airina Bolgur протягом дня — -7.45%

- циркуляційна пропозиція – 586.72M USD

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