Ціна Airina Bolgur (BOLGUR)
Поточна ціна Airina Bolgur (BOLGUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.42K USD. Ціна BOLGUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Airina Bolgur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 549.70 USD
- зміна ціни Airina Bolgur протягом дня — -7.45%
- циркуляційна пропозиція – 586.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Airina Bolgur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Airina Bolgur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Airina Bolgur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Airina Bolgur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.45%
|30 днів
|$ 0
|-70.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Airina Bolgur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-7.45%
-30.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course
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