Сьогоднішня ціна aiRight

Поточна ціна aiRight (AIRI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIRI до USD становить $ 0 за AIRI.

aiRight наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 266,54, з циркуляційною пропозицією у 1,36B AIRI. Протягом останніх 24 годин AIRI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02943509, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIRI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо aiRight (AIRI)

Ринкова капіталізація $ 15,27K$ 15,27K $ 15,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,93K$ 20,93K $ 20,93K Циркуляційне постачання 1,36B 1,36B 1,36B Загальна пропозиція 1 859 999 980,0 1 859 999 980,0 1 859 999 980,0

Поточна ринкова капіталізація aiRight — $ 15,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIRI — 1,36B, зі загальною пропозицією 1859999980.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,93K.