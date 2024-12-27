Сьогоднішня ціна AIRian (AIR)

Поточна ціна AIRian (AIR) сьогодні становить 0.04403937 USD з ринковою капіталізацією $ 3.06M USD. Ціна AIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIRian:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.74K USD

- зміна ціни AIRian протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 69.50M USD

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