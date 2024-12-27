Ціна AIRian (AIR)
Поточна ціна AIRian (AIR) сьогодні становить 0.04403937 USD з ринковою капіталізацією $ 3.06M USD. Ціна AIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIRian:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.74K USD
- зміна ціни AIRian протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 69.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIRian до USD становила $ -0.00014769779887291.
За останні 30 днів зміна ціни AIRian до USD становила $ -0.0023344477.
За останні 60 днів зміна ціни AIRian до USD становила $ -0.0140871815.
За останні 90 днів зміна ціни AIRian до USD становила $ -0.03511806447872778.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014769779887291
|-0.33%
|30 днів
|$ -0.0023344477
|-5.30%
|60 днів
|$ -0.0140871815
|-31.98%
|90 днів
|$ -0.03511806447872778
|-44.36%
Останній аналіз цін AIRian: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-0.33%
-1.14%
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