Сьогоднішня ціна AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Поточна ціна AIRENE by Virtuals (AIRENE) сьогодні становить 0.00204624 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна AIRENE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIRENE by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.95K USD

- зміна ціни AIRENE by Virtuals протягом дня — +8.27%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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