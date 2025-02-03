Сьогоднішня ціна AIrena (AIRENA)

Поточна ціна AIrena (AIRENA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 386.07K USD. Ціна AIRENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIrena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49M USD

- зміна ціни AIrena протягом дня — +14.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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