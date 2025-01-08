Сьогоднішня ціна AIRcoin On Blast (AIR)

Поточна ціна AIRcoin On Blast (AIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95.23K USD. Ціна AIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIRcoin On Blast:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.69 USD

- зміна ціни AIRcoin On Blast протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.16B USD

Отримуйте оновлення цін AIR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AIR.