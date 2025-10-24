Інформація щодо ціни Aircoin (AIRCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00131979 Макс. за 24 год $ 0,00174925 Рекордний максимум $ 0,00257008 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,03% Зміна ціни (1 дн.) +7,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,04%

Актуальна ціна Aircoin (AIRCOIN) становить $0,00152887. За останні 24 години AIRCOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00131979 і максимумом у $ 0,00174925, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIRCOIN становить $ 0,00257008, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIRCOIN змінився на +2,03% за останню годину, +7,91% за 24 години та на -10,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aircoin (AIRCOIN)

Ринкова капіталізація $ 1,53M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,53M Циркуляційне постачання 998,50M Загальна пропозиція 998 501 329,043982

Поточна ринкова капіталізація Aircoin — $ 1,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIRCOIN — 998,50M, зі загальною пропозицією 998501329.043982. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,53M.