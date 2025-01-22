Ціна AirBTC (AIRBTC)
Поточна ціна AirBTC (AIRBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIRBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AirBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.46 USD
- зміна ціни AirBTC протягом дня — +61.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AirBTC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AirBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AirBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AirBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+61.76%
|30 днів
|$ 0
|-97.92%
|60 днів
|$ 0
|-98.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AirBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
+61.76%
+40.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
To honour the legendary Satoshi Nakamoto for his immeasurable efforts for the crypto world and its decentralization, AirCoin DAO Labs communities around the world have decided to launch AIRBTC to commemorate BTC and AIR. It is a new generation of energy-free and environment-friendly mining. It is totally decentralized with no front and back end. It is LP-added mining with constant output
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