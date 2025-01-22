Сьогоднішня ціна AirBTC (AIRBTC)

Поточна ціна AirBTC (AIRBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIRBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AirBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.46 USD

- зміна ціни AirBTC протягом дня — +61.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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