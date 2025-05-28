Сьогоднішня ціна AIR3 AIRewardrop (AIR3)

Поточна ціна AIR3 AIRewardrop (AIR3) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290,98K USD. Ціна AIR3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIR3 AIRewardrop:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AIR3 AIRewardrop протягом дня — +34,27%

- циркуляційна пропозиція – 972,03M USD

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