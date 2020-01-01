Токеноміка Air Fryer Guy (FRYER) Дізнайтеся ключову інформацію про Air Fryer Guy (FRYER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Air Fryer Guy (FRYER) The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply. Офіційний вебсайт: https://www.tiktok.com/@airfryerguy Купити FRYER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Air Fryer Guy (FRYER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Air Fryer Guy (FRYER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,70K $ 7,70K $ 7,70K Загальна пропозиція: $ 995,24M $ 995,24M $ 995,24M Циркуляційна пропозиція: $ 958,46M $ 958,46M $ 958,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,00K $ 8,00K $ 8,00K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Air Fryer Guy (FRYER)

Токеноміка Air Fryer Guy (FRYER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Air Fryer Guy (FRYER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRYER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRYER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRYER, досліджуйте ціну токена FRYER в реальному часі!

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