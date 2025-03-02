Ціна Air Fryer Guy (FRYER)
Поточна ціна Air Fryer Guy (FRYER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.09K USD. Ціна FRYER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Air Fryer Guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01K USD
- зміна ціни Air Fryer Guy протягом дня — -2.50%
- циркуляційна пропозиція – 958.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Air Fryer Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Air Fryer Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Air Fryer Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Air Fryer Guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Air Fryer Guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.44%
-2.50%
-46.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.
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