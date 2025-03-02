Сьогоднішня ціна Air Fryer Guy (FRYER)

Поточна ціна Air Fryer Guy (FRYER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.09K USD. Ціна FRYER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Air Fryer Guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01K USD

- зміна ціни Air Fryer Guy протягом дня — -2.50%

- циркуляційна пропозиція – 958.53M USD

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