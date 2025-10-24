Актуальна ціна air coin сьогодні становить 0,00007821 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 空气币 / до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 空气币 / на MEXC вже зараз.Актуальна ціна air coin сьогодні становить 0,00007821 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 空气币 / до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 空气币 / на MEXC вже зараз.

Докладніше про 空气币 /

Інформація про ціну 空气币 /

Офіційний вебсайт 空气币 /

Токеноміка 空气币 /

Прогноз ціни 空气币 /

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип air coin

Ціна air coin (空气币 /)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 空气币 / до USD:

--
----
-4,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни air coin (空气币 /) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни air coin (空气币 /) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00007385
$ 0,00007385$ 0,00007385
Мін. за 24 год
$ 0,00008551
$ 0,00008551$ 0,00008551
Макс. за 24 год

$ 0,00007385
$ 0,00007385$ 0,00007385

$ 0,00008551
$ 0,00008551$ 0,00008551

$ 0,00703963
$ 0,00703963$ 0,00703963

$ 0,00002584
$ 0,00002584$ 0,00002584

+0,33%

-4,63%

-46,58%

-46,58%

Актуальна ціна air coin (空气币 /) становить $0,00007821. За останні 24 години 空气币 / торгувався між мінімумом у $ 0,00007385 і максимумом у $ 0,00008551, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 空气币 / становить $ 0,00703963, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002584.

Що стосується короткострокових результатів, то 空气币 / змінився на +0,33% за останню годину, -4,63% за 24 години та на -46,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо air coin (空气币 /)

$ 78,37K
$ 78,37K$ 78,37K

--
----

$ 78,37K
$ 78,37K$ 78,37K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація air coin — $ 78,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 空气币 / — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,37K.

Історія ціни air coin (空气币 /) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни air coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни air coin до USD становила $ +0,0000571042.
За останні 60 днів зміна ціни air coin до USD становила $ +0,0000509503.
За останні 90 днів зміна ціни air coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,63%
30 днів$ +0,0000571042+73,01%
60 днів$ +0,0000509503+65,15%
90 днів$ 0--

Що таке air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс air coin (空气币 /)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни air coin (USD)

Скільки коштуватиме air coin (空气币 /) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів air coin (空气币 /) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо air coin.

Перегляньте прогноз ціни air coin вже зараз!

空气币 / до місцевих валют

Токеноміка air coin (空气币 /)

Розуміння токеноміки air coin (空气币 /) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 空气币 / зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про air coin (空气币 /)

Скільки сьогодні коштує air coin (空气币 /)?
Актуальна ціна 空气币 / у USD становить 0,00007821 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 空气币 / до USD?
Поточна ціна 空气币 / до USD — $ 0,00007821. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація air coin?
Ринкова капіталізація 空气币 / — $ 78,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 空气币 /?
Циркуляційна пропозиція 空气币 / — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 空气币 /?
空气币 / досяг історичної максимальної ціни у 0,00703963 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 空气币 /?
Історична мінімальна ціна 空气币 / становила 0,00002584 USD.
Який обсяг торгівлі 空气币 /?
Актуальний обсяг торгівлі 空气币 / за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 空气币 / цього року?
空气币 / може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 空气币 / для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для air coin (空气币 /)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.