Інформація щодо ціни air coin (空气币 /) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00007385 $ 0,00007385 $ 0,00007385 Мін. за 24 год $ 0,00008551 $ 0,00008551 $ 0,00008551 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00007385$ 0,00007385 $ 0,00007385 Макс. за 24 год $ 0,00008551$ 0,00008551 $ 0,00008551 Рекордний максимум $ 0,00703963$ 0,00703963 $ 0,00703963 Найнижча ціна $ 0,00002584$ 0,00002584 $ 0,00002584 Зміна ціни (за 1 год) +0,33% Зміна ціни (1 дн.) -4,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,58%

Актуальна ціна air coin (空气币 /) становить $0,00007821. За останні 24 години 空气币 / торгувався між мінімумом у $ 0,00007385 і максимумом у $ 0,00008551, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 空气币 / становить $ 0,00703963, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002584.

Що стосується короткострокових результатів, то 空气币 / змінився на +0,33% за останню годину, -4,63% за 24 години та на -46,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо air coin (空气币 /)

Ринкова капіталізація $ 78,37K$ 78,37K $ 78,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,37K$ 78,37K $ 78,37K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація air coin — $ 78,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 空气币 / — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,37K.