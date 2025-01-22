Сьогоднішня ціна AiPTP (ATMT)

Поточна ціна AiPTP (ATMT) сьогодні становить 0.00128999 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AiPTP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79 USD

- зміна ціни AiPTP протягом дня — +7.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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