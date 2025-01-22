Ціна AiPTP (ATMT)
Поточна ціна AiPTP (ATMT) сьогодні становить 0.00128999 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AiPTP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79 USD
- зміна ціни AiPTP протягом дня — +7.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ATMT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ATMT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AiPTP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AiPTP до USD становила $ +0.0004528770.
За останні 60 днів зміна ціни AiPTP до USD становила $ -0.0010084966.
За останні 90 днів зміна ціни AiPTP до USD становила $ +0.0001805104991929616.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.47%
|30 днів
|$ +0.0004528770
|+35.11%
|60 днів
|$ -0.0010084966
|-78.17%
|90 днів
|$ +0.0001805104991929616
|+16.27%
Останній аналіз цін AiPTP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.93%
+7.47%
+33.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? A UBI system and a BitcoinL2 Based on AI technology. What makes your project unique? it's an AI related project which combines mining and AI. after the bitcoin L2 launched,the miners can use graphic cards to compute with the AiPTP AI model. As the bitcoin gas fee is high,the L2 may will be useful to expand Bitcoin ecosystem. History of your project. 2022, Project team formation completed Q1,2023, Complete the beta version of the project and open UBI What’s next for your project? more AI tools Bitcoin L2 What can your token be used for? 1) Gas fee 2) Staking of AIS Chain network 3) Be bought back by the profit of AiPTP 4) Voting(DAO) 5) Others like exchanging, paying, investing, etc.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ATMT до AUD
A$0.0020510841
|1 ATMT до GBP
￡0.0010448919
|1 ATMT до EUR
€0.0012383904
|1 ATMT до USD
$0.00128999
|1 ATMT до MYR
RM0.0057275556
|1 ATMT до TRY
₺0.0459623437
|1 ATMT до JPY
¥0.2011481407
|1 ATMT до RUB
₽0.128354005
|1 ATMT до INR
₹0.1116873342
|1 ATMT до IDR
Rp21.1473736656
|1 ATMT до PHP
₱0.0755676142
|1 ATMT до EGP
￡E.0.064886497
|1 ATMT до BRL
R$0.0077657398
|1 ATMT до CAD
C$0.0018446857
|1 ATMT до BDT
৳0.1562048891
|1 ATMT до NGN
₦1.9999746962
|1 ATMT до UAH
₴0.0543472787
|1 ATMT до VES
Bs0.07094945
|1 ATMT до PKR
Rs0.3577271269
|1 ATMT до KZT
₸0.672213789
|1 ATMT до THB
฿0.0437693607
|1 ATMT до TWD
NT$0.0422858722
|1 ATMT до CHF
Fr0.001160991
|1 ATMT до HKD
HK$0.0100361222
|1 ATMT до MAD
.د.م0.0128741002