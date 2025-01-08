Ціна Aipets (AIPETS)
Поточна ціна Aipets (AIPETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.33K USD. Ціна AIPETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aipets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.63 USD
- зміна ціни Aipets протягом дня — -6.89%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aipets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aipets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aipets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aipets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.89%
|30 днів
|$ 0
|-18.37%
|60 днів
|$ 0
|-8.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aipets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-6.89%
+4.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
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