Сьогоднішня ціна AIPad

Поточна ціна AIPad (AIPAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIPAD до USD становить $ 0 за AIPAD.

AIPad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86 171, з циркуляційною пропозицією у 192,52M AIPAD. Протягом останніх 24 годин AIPAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00280169 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,862302, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIPAD змінився на +0,13% за останню годину та на -3,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 46,67.

Ринкова інформація щодо AIPad (AIPAD)

Ринкова капіталізація $ 86,17K$ 86,17K $ 86,17K Обсяг (за 24 год) $ 46,67$ 46,67 $ 46,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,17K$ 86,17K $ 86,17K Циркуляційне постачання 192,52M 192,52M 192,52M Загальна пропозиція 199 049 334,2921128 199 049 334,2921128 199 049 334,2921128

Поточна ринкова капіталізація AIPad — $ 86,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 46,67. Циркуляційна пропозиція AIPAD — 192,52M, зі загальною пропозицією 199049334.2921128. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,17K.