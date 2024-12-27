Сьогоднішня ціна AIOZ Network (AIOZ)

Поточна ціна AIOZ Network (AIOZ) сьогодні становить 0.838591 USD з ринковою капіталізацією $ 951.63M USD. Ціна AIOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIOZ Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.85M USD

- зміна ціни AIOZ Network протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.13B USD

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