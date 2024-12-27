Ціна AIOZ Network (AIOZ)
Поточна ціна AIOZ Network (AIOZ) сьогодні становить 0.838591 USD з ринковою капіталізацією $ 951.63M USD. Ціна AIOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIOZ Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.85M USD
- зміна ціни AIOZ Network протягом дня — -2.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.13B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIOZ Network до USD становила $ -0.0213085353092666.
За останні 30 днів зміна ціни AIOZ Network до USD становила $ +0.0570228462.
За останні 60 днів зміна ціни AIOZ Network до USD становила $ +0.9110559125.
За останні 90 днів зміна ціни AIOZ Network до USD становила $ +0.3212618579815057.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0213085353092666
|-2.47%
|30 днів
|$ +0.0570228462
|+6.80%
|60 днів
|$ +0.9110559125
|+108.64%
|90 днів
|$ +0.3212618579815057
|+62.10%
Останній аналіз цін AIOZ Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.88%
-2.47%
-10.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.
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