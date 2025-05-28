Ціна AIOS Foundation (AIOS)
Поточна ціна AIOS Foundation (AIOS) сьогодні становить 0,00317932 USD з ринковою капіталізацією $ 1,06M USD. Ціна AIOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIOS Foundation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AIOS Foundation протягом дня — -7,06%
- циркуляційна пропозиція – 333,79M USD
Отримуйте оновлення цін AIOS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AIOS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIOS Foundation до USD становила $ -0,000241533361234982.
За останні 30 днів зміна ціни AIOS Foundation до USD становила $ -0,0005490272.
За останні 60 днів зміна ціни AIOS Foundation до USD становила $ +0,0022882860.
За останні 90 днів зміна ціни AIOS Foundation до USD становила $ -0,000588074818567827.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000241533361234982
|-7,06%
|30 днів
|$ -0,0005490272
|-17,26%
|60 днів
|$ +0,0022882860
|+71,97%
|90 днів
|$ -0,000588074818567827
|-15,60%
Останній аналіз цін AIOS Foundation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,69%
-7,06%
-12,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AIOS до VND
₫81,52094412
|1 AIOS до AUD
A$0,004927946
|1 AIOS до GBP
￡0,0023526968
|1 AIOS до EUR
€0,0027978016
|1 AIOS до USD
$0,00317932
|1 AIOS до MYR
RM0,0134485236
|1 AIOS до TRY
₺0,1239616868
|1 AIOS до JPY
¥0,459093808
|1 AIOS до RUB
₽0,25514043
|1 AIOS до INR
₹0,2713231688
|1 AIOS до IDR
Rp52,1199916608
|1 AIOS до KRW
₩4,3731864532
|1 AIOS до PHP
₱0,1765476396
|1 AIOS до EGP
￡E.0,158330136
|1 AIOS до BRL
R$0,017963158
|1 AIOS до CAD
C$0,0043556684
|1 AIOS до BDT
৳0,3881313856
|1 AIOS до NGN
₦5,0385227496
|1 AIOS до UAH
₴0,1325140576
|1 AIOS до VES
Bs0,29885608
|1 AIOS до PKR
Rs0,8953283052
|1 AIOS до KZT
₸1,6187825712
|1 AIOS до THB
฿0,1042499028
|1 AIOS до TWD
NT$0,0954431864
|1 AIOS до AED
د.إ0,0116681044
|1 AIOS до CHF
Fr0,0026070424
|1 AIOS до HKD
HK$0,0248940756
|1 AIOS до MAD
.د.م0,0293451236
|1 AIOS до MXN
$0,0611065304