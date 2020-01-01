Токеноміка Aion (AION) Дізнайтеся ключову інформацію про Aion (AION), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aion (AION) Aion is a revolutionary multi-tier blockchain platform that has been created to solve the pressing issue of limited operability between existing blockchains while still remaining capable of handling its own applications. It supports custom blockchain architectures, and it provides cross-chain interoperability. The Aion project comes at a very appropriate period, in a time where there’s an ever-growing number of blockchains.Thus, interoperability is more important now that it ever has been. Interoperability will expand the horizons of multiple other blockchain platforms, not to mention those of enterprise-oriented companies. The project is led by Matthew Spoke, the CEO of Nuco and board member on the EEA. Other big names include Jin Tu, Nuco’s CTO, who has more than 15 years of experience in enterprise engineering and more than four years in the blockchain industry, and Peter Vessenes who has co-founded the Bitcoin Foundation. The token is the blockchain’s power-source. It’s used for securing the network, for creating new blockchains, as well as for monetizing inter-chain bridges. AION token is actually an ERC-20 token. In fact, the token is first offered as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, and only then it can be changed to the official AION network token. When that happens, the token can freely stream between two blockchains. The best thing about this is that investors are not required to change their Aion Ethereum token (ERC-20) for the Aion-1 token, as they will always be interchangeable. In order to buy AION, you will need to first purchase another cryptocurrency, preferably Bitcoin or Ethereum. Fortunately, AION is supported by some very popular crypto exchanges out there such as BitForex, Binance, Ethfinex, Liqui, and Bancor Network. There's a good chance that Aion, with its unique approach of solving interoperability issues, will become somewhat of a necessity for the cryptosphere in the following period. Офіційний вебсайт: https://theoan.com/ Купити AION зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aion (AION) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aion (AION), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 406,71K $ 406,71K $ 406,71K Загальна пропозиція: $ 549,53M $ 549,53M $ 549,53M Циркуляційна пропозиція: $ 549,53M $ 549,53M $ 549,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 406,71K $ 406,71K $ 406,71K Історичний максимум: $ 11,31 $ 11,31 $ 11,31 Історичний мінімум: $ 0,00038011 $ 0,00038011 $ 0,00038011 Поточна ціна: $ 0,0007401 $ 0,0007401 $ 0,0007401 Дізнайтеся більше про ціну Aion (AION)

Токеноміка Aion (AION): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aion (AION) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AION, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AION, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AION, досліджуйте ціну токена AION в реальному часі!

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