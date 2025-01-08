Сьогоднішня ціна AION 5100 (AION)

Поточна ціна AION 5100 (AION) сьогодні становить 1.68 USD з ринковою капіталізацією $ 35.24M USD. Ціна AION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AION 5100:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63M USD

- зміна ціни AION 5100 протягом дня — +8.16%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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