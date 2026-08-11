Сьогоднішня ціна Ainu

Поточна ціна Ainu (AINU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AINU до USD становить $ 0 за AINU.

Ainu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 331 303, з циркуляційною пропозицією у 1 000 000,00T AINU. Протягом останніх 24 годин AINU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AINU змінився на -- за останню годину та на +2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ainu (AINU)

Ринкова капіталізація $ 331,30K$ 331,30K $ 331,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 331,30K$ 331,30K $ 331,30K Циркуляційне постачання 1 000 000,00T 1 000 000,00T 1 000 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+18 1,0e+18 1,0e+18

Поточна ринкова капіталізація Ainu — $ 331,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AINU — 1 000 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+18. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 331,30K.