Актуальна ціна Ainara сьогодні становить 0,00013016 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AINARA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AINARA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ainara сьогодні становить 0,00013016 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AINARA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AINARA на MEXC вже зараз.

Докладніше про AINARA

Інформація про ціну AINARA

Офіційний вебсайт AINARA

Токеноміка AINARA

Прогноз ціни AINARA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ainara

Ціна Ainara (AINARA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AINARA до USD:

$0,00013016
$0,00013016$0,00013016
+5,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ainara (AINARA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ainara (AINARA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00012382
$ 0,00012382$ 0,00012382
Мін. за 24 год
$ 0,00013155
$ 0,00013155$ 0,00013155
Макс. за 24 год

$ 0,00012382
$ 0,00012382$ 0,00012382

$ 0,00013155
$ 0,00013155$ 0,00013155

$ 0,00037508
$ 0,00037508$ 0,00037508

$ 0,0000827
$ 0,0000827$ 0,0000827

--

+5,12%

+9,96%

+9,96%

Актуальна ціна Ainara (AINARA) становить $0,00013016. За останні 24 години AINARA торгувався між мінімумом у $ 0,00012382 і максимумом у $ 0,00013155, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AINARA становить $ 0,00037508, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000827.

Що стосується короткострокових результатів, то AINARA змінився на -- за останню годину, +5,12% за 24 години та на +9,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ainara (AINARA)

$ 130,15K
$ 130,15K$ 130,15K

--
----

$ 130,15K
$ 130,15K$ 130,15K

999,89M
999,89M 999,89M

999 885 021,710606
999 885 021,710606 999 885 021,710606

Поточна ринкова капіталізація Ainara — $ 130,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AINARA — 999,89M, зі загальною пропозицією 999885021.710606. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,15K.

Історія ціни Ainara (AINARA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ainara до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ainara до USD становила $ -0,0000377872.
За останні 60 днів зміна ціни Ainara до USD становила $ -0,0000481868.
За останні 90 днів зміна ціни Ainara до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,12%
30 днів$ -0,0000377872-29,03%
60 днів$ -0,0000481868-37,02%
90 днів$ 0--

Що таке Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol.

Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ainara (AINARA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ainara (USD)

Скільки коштуватиме Ainara (AINARA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ainara (AINARA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ainara.

Перегляньте прогноз ціни Ainara вже зараз!

AINARA до місцевих валют

Токеноміка Ainara (AINARA)

Розуміння токеноміки Ainara (AINARA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AINARA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ainara (AINARA)

Скільки сьогодні коштує Ainara (AINARA)?
Актуальна ціна AINARA у USD становить 0,00013016 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AINARA до USD?
Поточна ціна AINARA до USD — $ 0,00013016. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ainara?
Ринкова капіталізація AINARA — $ 130,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AINARA?
Циркуляційна пропозиція AINARA — 999,89M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AINARA?
AINARA досяг історичної максимальної ціни у 0,00037508 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AINARA?
Історична мінімальна ціна AINARA становила 0,0000827 USD.
Який обсяг торгівлі AINARA?
Актуальний обсяг торгівлі AINARA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AINARA цього року?
AINARA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AINARA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ainara (AINARA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.