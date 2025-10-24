Інформація щодо ціни Ainara (AINARA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00012382 $ 0,00012382 $ 0,00012382 Мін. за 24 год $ 0,00013155 $ 0,00013155 $ 0,00013155 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00012382$ 0,00012382 $ 0,00012382 Макс. за 24 год $ 0,00013155$ 0,00013155 $ 0,00013155 Рекордний максимум $ 0,00037508$ 0,00037508 $ 0,00037508 Найнижча ціна $ 0,0000827$ 0,0000827 $ 0,0000827 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +5,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,96%

Актуальна ціна Ainara (AINARA) становить $0,00013016. За останні 24 години AINARA торгувався між мінімумом у $ 0,00012382 і максимумом у $ 0,00013155, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AINARA становить $ 0,00037508, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000827.

Що стосується короткострокових результатів, то AINARA змінився на -- за останню годину, +5,12% за 24 години та на +9,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ainara (AINARA)

Ринкова капіталізація $ 130,15K$ 130,15K $ 130,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130,15K$ 130,15K $ 130,15K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 885 021,710606 999 885 021,710606 999 885 021,710606

Поточна ринкова капіталізація Ainara — $ 130,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AINARA — 999,89M, зі загальною пропозицією 999885021.710606. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,15K.