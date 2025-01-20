Ціна AInalyzr (AINAL)
Поточна ціна AInalyzr (AINAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.20K USD. Ціна AINAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AInalyzr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43M USD
- зміна ціни AInalyzr протягом дня — -97.01%
- циркуляційна пропозиція – 943.85M USD
Отримуйте оновлення цін AINAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AINAL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AInalyzr до USD становила $ -0.001486515650642092.
За останні 30 днів зміна ціни AInalyzr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AInalyzr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AInalyzr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001486515650642092
|-97.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AInalyzr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.43%
-97.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AINAL до AUD
A$--
|1 AINAL до GBP
￡--
|1 AINAL до EUR
€--
|1 AINAL до USD
$--
|1 AINAL до MYR
RM--
|1 AINAL до TRY
₺--
|1 AINAL до JPY
¥--
|1 AINAL до RUB
₽--
|1 AINAL до INR
₹--
|1 AINAL до IDR
Rp--
|1 AINAL до PHP
₱--
|1 AINAL до EGP
￡E.--
|1 AINAL до BRL
R$--
|1 AINAL до CAD
C$--
|1 AINAL до BDT
৳--
|1 AINAL до NGN
₦--
|1 AINAL до UAH
₴--
|1 AINAL до VES
Bs--
|1 AINAL до PKR
Rs--
|1 AINAL до KZT
₸--
|1 AINAL до THB
฿--
|1 AINAL до TWD
NT$--
|1 AINAL до CHF
Fr--
|1 AINAL до HKD
HK$--
|1 AINAL до MAD
.د.م--