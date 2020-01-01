Токеноміка AIMERICA (UAI) Дізнайтеся ключову інформацію про AIMERICA (UAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AIMERICA (UAI) AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Офіційний вебсайт: https://aimerica.ai/ Купити UAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AIMERICA (UAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIMERICA (UAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 139,96K $ 139,96K $ 139,96K Загальна пропозиція: $ 998,18M $ 998,18M $ 998,18M Циркуляційна пропозиція: $ 998,18M $ 998,18M $ 998,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 139,96K $ 139,96K $ 139,96K Історичний максимум: $ 0,02646631 $ 0,02646631 $ 0,02646631 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014022 $ 0,00014022 $ 0,00014022 Дізнайтеся більше про ціну AIMERICA (UAI)

Токеноміка AIMERICA (UAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AIMERICA (UAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UAI, досліджуйте ціну токена UAI в реальному часі!

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