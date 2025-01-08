Сьогоднішня ціна AIMERICA (UAI)

Поточна ціна AIMERICA (UAI) сьогодні становить 0.01752917 USD з ринковою капіталізацією $ 17.50M USD. Ціна UAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIMERICA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 933.97K USD

- зміна ціни AIMERICA протягом дня — -19.90%

- циркуляційна пропозиція – 998.64M USD

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