Ціна Aimbot AI (AIMBOT)
Поточна ціна Aimbot AI (AIMBOT) сьогодні становить 0.769878 USD з ринковою капіталізацією $ 769.88K USD. Ціна AIMBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aimbot AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD
- зміна ціни Aimbot AI протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aimbot AI до USD становила $ -0.0344278417325457.
За останні 30 днів зміна ціни Aimbot AI до USD становила $ +0.1900007322.
За останні 60 днів зміна ціни Aimbot AI до USD становила $ +0.0261847055.
За останні 90 днів зміна ціни Aimbot AI до USD становила $ -0.4844033206372.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0344278417325457
|-4.28%
|30 днів
|$ +0.1900007322
|+24.68%
|60 днів
|$ +0.0261847055
|+3.40%
|90 днів
|$ -0.4844033206372
|-38.61%
Останній аналіз цін Aimbot AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
-4.28%
-6.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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