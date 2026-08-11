Сьогоднішня ціна AiMalls

Поточна ціна AiMalls (AIT) сьогодні становить $ 0,08835, зі зміною 0,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIT до USD становить $ 0,08835 за AIT.

AiMalls наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 658, з циркуляційною пропозицією у 515,16K AIT. Протягом останніх 24 годин AIT торгувався між $ 0,087109 (мінімум) та $ 0,088179 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18,41, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIT змінився на +0,38% за останню годину та на -0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,58.

Ринкова інформація щодо AiMalls (AIT)

Ринкова капіталізація $ 72,66K$ 72,66K $ 72,66K Обсяг (за 24 год) $ 11,58$ 11,58 $ 11,58 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,08K$ 75,08K $ 75,08K Циркуляційне постачання 515,16K 515,16K 515,16K Загальна пропозиція 822 540,68999979 822 540,68999979 822 540,68999979

Поточна ринкова капіталізація AiMalls — $ 72,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,58. Циркуляційна пропозиція AIT — 515,16K, зі загальною пропозицією 822540.68999979. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,08K.