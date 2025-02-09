Сьогоднішня ціна ailive (AILIVE)

Поточна ціна ailive (AILIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.70K USD. Ціна AILIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ailive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.74K USD

- зміна ціни ailive протягом дня — -13.92%

- циркуляційна пропозиція – 925.06M USD

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