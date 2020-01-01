Токеноміка Aiki (AIKI) Дізнайтеся ключову інформацію про Aiki (AIKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aiki (AIKI) Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Офіційний вебсайт: https://aikigame.io/ Whitepaper: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Купити AIKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aiki (AIKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aiki (AIKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 492,84K $ 492,84K $ 492,84K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 492,84K $ 492,84K $ 492,84K Історичний максимум: $ 0,01706637 $ 0,01706637 $ 0,01706637 Історичний мінімум: $ 0,00441864 $ 0,00441864 $ 0,00441864 Поточна ціна: $ 0,00492854 $ 0,00492854 $ 0,00492854 Дізнайтеся більше про ціну Aiki (AIKI)

Токеноміка Aiki (AIKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aiki (AIKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIKI, досліджуйте ціну токена AIKI в реальному часі!

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