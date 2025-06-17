Ціна Aiki (AIKI)
Поточна ціна Aiki (AIKI) сьогодні становить 0,00513663 USD з ринковою капіталізацією $ 513,66K USD. Ціна AIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aiki:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aiki протягом дня — +3,37%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aiki до USD становила $ +0,00016739.
За останні 30 днів зміна ціни Aiki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aiki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aiki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00016739
|+3,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aiki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,08%
+3,37%
-50,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
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