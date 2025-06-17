Сьогоднішня ціна Aiki (AIKI)

Поточна ціна Aiki (AIKI) сьогодні становить 0,00513663 USD з ринковою капіталізацією $ 513,66K USD. Ціна AIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aiki:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aiki протягом дня — +3,37%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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