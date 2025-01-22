Ціна AIGPU Token (AIGPU)
Поточна ціна AIGPU Token (AIGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIGPU Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.69 USD
- зміна ціни AIGPU Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIGPU Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AIGPU Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIGPU Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIGPU Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.26%
|60 днів
|$ 0
|-77.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AIGPU Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Generative AI companies need a cloud in order for their AI products and services to function. AIGPU offers a cutting edge service to Generative AI companies reducing costs drastically and enhancing GPU's with our proprietary tech solutions. With their proof of concept and proprietary code implementation making their GPU’s 60% more efficient while undercutting the competition by +50%
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