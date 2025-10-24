Інформація щодо ціни AIGOV (OLIVIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01787206$ 0,01787206 $ 0,01787206 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,48% Зміна ціни (1 дн.) +2,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,31%

Актуальна ціна AIGOV (OLIVIA) становить --. За останні 24 години OLIVIA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OLIVIA становить $ 0,01787206, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OLIVIA змінився на +1,48% за останню годину, +2,89% за 24 години та на +0,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AIGOV (OLIVIA)

Ринкова капіталізація $ 50,37K$ 50,37K $ 50,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,37K$ 50,37K $ 50,37K Циркуляційне постачання 929,11M 929,11M 929,11M Загальна пропозиція 929 112 155,4195513 929 112 155,4195513 929 112 155,4195513

Поточна ринкова капіталізація AIGOV — $ 50,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OLIVIA — 929,11M, зі загальною пропозицією 929112155.4195513. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,37K.