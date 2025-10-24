Актуальна ціна AIGOV сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OLIVIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OLIVIA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AIGOV сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OLIVIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OLIVIA на MEXC вже зараз.

Ціна AIGOV (OLIVIA)

Актуальна ціна 1 OLIVIA до USD:

--
----
+2,80%1D
Графік ціни AIGOV (OLIVIA) в реальному часі
Інформація щодо ціни AIGOV (OLIVIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01787206
$ 0,01787206$ 0,01787206

$ 0
$ 0$ 0

+1,48%

+2,89%

+0,31%

+0,31%

Актуальна ціна AIGOV (OLIVIA) становить --. За останні 24 години OLIVIA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OLIVIA становить $ 0,01787206, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OLIVIA змінився на +1,48% за останню годину, +2,89% за 24 години та на +0,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AIGOV (OLIVIA)

$ 50,37K
$ 50,37K$ 50,37K

--
----

$ 50,37K
$ 50,37K$ 50,37K

929,11M
929,11M 929,11M

929 112 155,4195513
929 112 155,4195513 929 112 155,4195513

Поточна ринкова капіталізація AIGOV — $ 50,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OLIVIA — 929,11M, зі загальною пропозицією 929112155.4195513. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,37K.

Історія ціни AIGOV (OLIVIA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIGOV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AIGOV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIGOV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIGOV до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,89%
30 днів$ 0-26,31%
60 днів$ 0-68,34%
90 днів$ 0--

Що таке AIGOV (OLIVIA)

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.

Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.

Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.

AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс AIGOV (OLIVIA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни AIGOV (USD)

Скільки коштуватиме AIGOV (OLIVIA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AIGOV (OLIVIA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AIGOV.

Перегляньте прогноз ціни AIGOV вже зараз!

OLIVIA до місцевих валют

Токеноміка AIGOV (OLIVIA)

Розуміння токеноміки AIGOV (OLIVIA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OLIVIA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AIGOV (OLIVIA)

Скільки сьогодні коштує AIGOV (OLIVIA)?
Актуальна ціна OLIVIA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OLIVIA до USD?
Поточна ціна OLIVIA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AIGOV?
Ринкова капіталізація OLIVIA — $ 50,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OLIVIA?
Циркуляційна пропозиція OLIVIA — 929,11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OLIVIA?
OLIVIA досяг історичної максимальної ціни у 0,01787206 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OLIVIA?
Історична мінімальна ціна OLIVIA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OLIVIA?
Актуальний обсяг торгівлі OLIVIA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OLIVIA цього року?
OLIVIA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OLIVIA для поглибленого аналізу.
