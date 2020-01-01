Токеноміка AIGG ($AIGG)

Токеноміка AIGG ($AIGG)

Дізнайтеся ключову інформацію про AIGG ($AIGG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація AIGG ($AIGG)

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

Офіційний вебсайт:
https://www.aiggagent.com/

Токеноміка та аналіз ціни AIGG ($AIGG)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIGG ($AIGG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 22,14K
$ 22,14K$ 22,14K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 22,14K
$ 22,14K$ 22,14K
Історичний максимум:
$ 0,01365984
$ 0,01365984$ 0,01365984
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка AIGG ($AIGG): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки AIGG ($AIGG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $AIGG, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $AIGG, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $AIGG, досліджуйте ціну токена $AIGG в реальному часі!

Прогноз ціни $AIGG

Хочете знати, куди рухається $AIGG? Наша сторінка прогнозу ціни $AIGG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.