Сьогоднішня ціна AIGG ($AIGG)

Поточна ціна AIGG ($AIGG) сьогодні становить 0.01144516 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $AIGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIGG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.80K USD

- зміна ціни AIGG протягом дня — -2.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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