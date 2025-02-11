Ціна AIGG ($AIGG)
Поточна ціна AIGG ($AIGG) сьогодні становить 0.01144516 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $AIGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIGG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.80K USD
- зміна ціни AIGG протягом дня — -2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIGG до USD становила $ -0.00033557180713167.
За останні 30 днів зміна ціни AIGG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIGG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIGG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00033557180713167
|-2.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AIGG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-2.84%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.
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