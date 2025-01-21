Ціна AIEarn (AIE)
Поточна ціна AIEarn (AIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIEarn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD
- зміна ціни AIEarn протягом дня — -0.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIEarn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AIEarn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIEarn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIEarn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.97%
|30 днів
|$ 0
|-29.80%
|60 днів
|$ 0
|-37.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AIEarn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-0.97%
-15.32%
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