Сьогоднішня ціна Aidi Finance (AIDI)

Поточна ціна Aidi Finance (AIDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.10K USD. Ціна AIDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aidi Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.39 USD

- зміна ціни Aidi Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 795.01M USD

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