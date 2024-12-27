Ціна Aidi Finance (AIDI)
Поточна ціна Aidi Finance (AIDI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.10K USD. Ціна AIDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aidi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.39 USD
- зміна ціни Aidi Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 795.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aidi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aidi Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aidi Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aidi Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-29.91%
|60 днів
|$ 0
|-31.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aidi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.
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