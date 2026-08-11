Сьогоднішня ціна Aiden Guo

Поточна ціна Aiden Guo (AIDEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIDEN до USD становить $ 0 за AIDEN.

Aiden Guo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 267,19, з циркуляційною пропозицією у 990,81M AIDEN. Протягом останніх 24 годин AIDEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00204884, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIDEN змінився на +0,14% за останню годину та на +8,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Aiden Guo (AIDEN)

Ринкова капіталізація $ 11,27K$ 11,27K $ 11,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,27K$ 11,27K $ 11,27K Циркуляційне постачання 990,81M 990,81M 990,81M Загальна пропозиція 990 808 740,650203 990 808 740,650203 990 808 740,650203

Поточна ринкова капіталізація Aiden Guo — $ 11,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIDEN — 990,81M, зі загальною пропозицією 990808740.650203. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,27K.